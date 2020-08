Brad Pitt e Angelina Jolie: i legali dell’attore accusano lei di ritardare la causa, ecco perché (Di martedì 18 agosto 2020) Brad Pitt e Angelina Jolie sarebbero ai ferri corti: la causa per l'affidamento dei figli rischia di essere ancora rinviata per una richiesta dell'attrice. La battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie continua: i legali dell'attore accusano l'ex moglie di voler ritardare a tutti i costi la decisione sulla custodia dei figli. Gli avvocati dicono che la Jolie ha giocato la carta della disperazione ricusando un giudice a due mesi dall'inizio della causa. Brad Pitt e Angelina Jolie sono separati dal 2016 e da allora la battaglia legale dei due prosegue senza esclusione di colpi ed ... Leggi su movieplayer

DaniloFeola : @StanisLaRochele Meglio le chiacchiere dei numeri. Che a chiacchiere pure io sono bello come Brad Pitt, recito come… - ninetiesbish : Il 20 agosto Jennifer Aniston e Brad Pitt faranno una diretta facebook con Juli Roberta e Sean Penn. MI STO SENTE… - TessaTrisRose : Sto riguardando l'episodio del ringraziamento con Brad Pitt che meraviglia - FrancescaSalvig : Comunque quando non ne hai di conoscere qualcuno (perché non è il momento/non ne puoi più), ti può anche filare die… - aleblack691 : @EmanuelaSono @mari_arena75 tu hai ragione... ma c sono periodi della vita...dove puoi essere anche piu bello di b… -

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Brad Pitt, Angelina Jolie e il divorzio senza pace: lei attacca e lui risponde... AMICA - La rivista moda donna Brad Pitt e Angelina Jolie: i legali dell’attore accusano lei di ritardare la causa, ecco perché

Brad Pitt e Angelina Jolie sono separati dal 2016 e da allora la battaglia legale dei due prosegue senza esclusione di colpi ed è incentrata soprattutto sulla custodia dei sei figli della coppia, attu ...

Antonio Banderas, l’attore spagnolo compie 60 anni

Nato a Malaga il 10 agosto 1960, Antonio Banderas si è affermato come uno dei migliori attori al mondo. Ha ricevuto una candidatura all’Oscar. Antonio Banderas nasce a Malaga, in Andalusia, il 10 agos ...

Brad Pitt e Angelina Jolie sono separati dal 2016 e da allora la battaglia legale dei due prosegue senza esclusione di colpi ed è incentrata soprattutto sulla custodia dei sei figli della coppia, attu ...Nato a Malaga il 10 agosto 1960, Antonio Banderas si è affermato come uno dei migliori attori al mondo. Ha ricevuto una candidatura all’Oscar. Antonio Banderas nasce a Malaga, in Andalusia, il 10 agos ...