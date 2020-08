Boscaglia saluta l’Entella: “La promozione in B rimarrà negli annali. Non mi aspettavo finisse così…” (Di lunedì 17 agosto 2020) "Sono un tifoso dell'Entella e lo resterò".Parola di Roberto Boscaglia. Nella giornata di sabato l'ufficialità: il tecnico originario di Gela ha rescisso il contratto che lo legava alla Virtus Entella. "Sono stati due anni bellissimi, intensi, mai banali con tante soddisfazioni e pochissimi momenti critici. Non mi aspettavo finisse così, ma questo è il calcio e chi lo vive quotidianamente sa che una storia può concludersi in qualsiasi momento. Resta quello che è stato fatto e ci sono pagine che rimarranno nella mia storia personale e in quella della società", ha dichiarato l'allenatore siciliano, come riportato da 'Il Secolo XIX'."A Chiavari la mia famiglia è stata benissimo, lascio ricordi, nuove amicizie e rapporti umani che resteranno nel tempo e che ci porteremo dietro. La ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Boscaglia saluta l’#Entella: “La promozione in B rimarrà negli annali. Non mi aspettavo finisse così…” - WiAnselmo : Boscaglia saluta l'Entella: 'La promozione in B rimarrà negli annali. Non mi aspettavo finisse così...'… - Mediagol : Boscaglia saluta l'Entella: 'La promozione in B rimarrà negli annali. Non mi aspettavo finisse così...'… - 1canalesport : V. Entella, Gozzi saluta Boscaglia e lunedì incontra Tedino - Mediagol : #VirtusEntella, Gozzi saluta Boscaglia: “Gli auguro di ottenere grandi successi con il #Palermo” -