Bonus PC e Internet: 500 euro con Isee, 200 euro per tutte le famiglie (Di lunedì 17 agosto 2020) Il via libera al Bonus PC e Internet viene direttamente dall’Unione europea per contribuire a colmare il divario digitale che si è evidenziato in Italia proprio nel periodo del Lockdown. Molte le famiglie che non hanno potuto supportare i propri figli durante la didattica a distanza o per la mancanza di un Pc o tablet o per la mancanza di una connessione Internet. Visto che la didattica a distanza potrebbe essere presente anche all’inizio del nuovo anno scolastico in accompagnamento alla didattica in presenza (e in modo più massiccio in caso di nuove chiusure) si è deciso di incentivare quella che è stata definita la rivoluzione digitale. Bonus PC e Internet Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, ... Leggi su notizieora

