Bonus Covid e bestiario Italia (Di lunedì 17 agosto 2020) Ci hanno, o meglio ci siamo, definiti il Belpaese. Ma quello che sta succedendo fa accapponare la pelle. Inutile andare a cercare le ragioni di un tale scadimento etico e morale, bisognerebbe rifare tutta la storia andando a ritroso di decine se non centinaia di anni. Prendiamo il fatto del giorno, ovvero il pagamento del Bonus Covid per coloro che, causa forza maggiore, si sono trovati in grande difficoltà. Erano previsti 600 euro in due tranche per coprire Marzo e Aprile, saliti poi a (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - weevil_forbix : RT @Venticello_: Non vogliono le tasse, ma vogliono i bonus perché ne hanno diritto Non vogliono le regole europee, ma vogliono gli aiuti e… - Icompetenti : RT @Venticello_: Non vogliono le tasse, ma vogliono i bonus perché ne hanno diritto Non vogliono le regole europee, ma vogliono gli aiuti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Covid Bonus Covid, ecco perché i deputati non dovevano incassarlo Rep Bonus Covid e bestiario Italia

Ci hanno, o meglio ci siamo, definiti il Belpaese. Ma quello che sta succedendo fa accapponare la pelle. Inutile andare a cercare le ragioni di un tale scadimento etico e morale, bisognerebbe rifare t ...

Cesenatico: il sindaco Gozzoli «Disponibile al secondo mandato»

A meno di un anno dalla fine della legislatura il sindaco Matteo Gozzoli fa il punto su quanto fatto e conferma l’intenz ...

Ci hanno, o meglio ci siamo, definiti il Belpaese. Ma quello che sta succedendo fa accapponare la pelle. Inutile andare a cercare le ragioni di un tale scadimento etico e morale, bisognerebbe rifare t ...A meno di un anno dalla fine della legislatura il sindaco Matteo Gozzoli fa il punto su quanto fatto e conferma l’intenz ...