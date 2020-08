Bonus bici 2020: accredito diretto su conto corrente. Come funzionerà? (Di lunedì 17 agosto 2020) Bonus bici 2020: accredito diretto su conto corrente. Come funzionerà? Bonus bici 2020: dietrofront sull’app da parte del governo, i soldi dell’incentivo per l’acquisto di e-bike, monopattini elettrici etc… dovrebbero arrivare direttamente sul conto corrente di chi fa richiesta. Bonus bici 2020: dietrofront sull’app Bonus bici 2020: secondo diversi organi di stampa, che citano delle fonti interne al Ministero dell’Ambiente, pare ormai scartata l’ipotesi di lanciare un’apposita app per richiedere ... Leggi su termometropolitico

