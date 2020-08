Bonus baby sitter: anche per i lavoratori statali solo se appartenenti ad una particolare categoria (Di lunedì 17 agosto 2020) C’è tempo fino al 31 agosto per presentare domanda per il Bonus baby sitter, introdotto dalla decreto Cura Italia e modificato dal decreto Rilancio il 19 maggio 2020 sulle modalità della fruizione, allargando il Bonus bay sitter anche per il pagamento dei centri estivi e al supporto dei nonni, da cui ne deriva il Bonus nonni. Il Bonus è stato istituito per aiutare le famiglie in difficoltà, con la chiusura dei centri di assistenza infantile, asili, ecc. il Bonus è servito e serve come supporto per il pagamento di un assistente, anche in qualità di nonni, il pagamento avviene attraverso il Libretto di famiglia. Bonus baby ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus baby sitter: anche per i lavoratori statali solo se appartenenti ad una particolare categoria… - RaffyM48 : @spighissimo @CarloCalenda Gli obbrobri sono i decreti di Salvini,nn il jobs act che ha prodotto assunzioni,il bonu… - Chiara58015306 : RT @SocialeDestra: Niente bonus baby sitter per i #poliziotti, non ci sono i soldi #VergognadiStato I poliziotti dovrebbero avere asili ne… - CryPaolo : RT @SocialeDestra: Niente bonus baby sitter per i #poliziotti, non ci sono i soldi #VergognadiStato I poliziotti dovrebbero avere asili ne… - Keynesblog : RT @konomoronao: @Keynesblog Infatti in questo contesto si sono inventati il ‘bonus nonni’ nei casi in cui sostituivano la baby sitter. Mi… -