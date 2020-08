Bonus 600 euro ai politici, il garante privacy: “Spetta all’Inps verificare la possibilità di comunicare i dati caso per caso” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Spetta all’Inps verificare caso per caso, previo coinvolgimento dei soggetti controinteressati, la possibilità di rendere ostensibili tramite l’accesso civico i dati personali richiesti – valutando anche la diversa posizione ricoperta dai titolari di cariche politiche elettive a livello nazionale e locale – alla luce della normativa e delle Linee guida dell’Anac, in conformità con i precedenti del garante in materia di accesso civico. Il garante si riserva di valutare in separata sede, anche a conclusione dell’istruttoria aperta nei confronti dell’Inps, eventuali altre ipotesi di comunicazione dei dati personali trattati in occasione della vicenda in esame”. Lo scrive, in una nota, il ... Leggi su ilfattoquotidiano

