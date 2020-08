Bonus 1000 euro: nuovi beneficiari con il decreto agosto. Ecco chi sono (Di lunedì 17 agosto 2020) Bonus 1000 euro in arrivo per i professionisti iscritti a una cassa privata che non hanno fatto domanda di accesso all’indennità, con la diretta conseguenza che si va a estendere la platea dei beneficiari: tra notai, avvocati, architetti e dentisti, infatti, la schiera dei percettori del Bonus 1000 euro si amplia e la mensilità di maggio sarà loro erogata, come stabilito dal decreto del 14 agosto 2020, in differenti modalità. Chi ha già percepito i Bonus dei mesi di marzo e aprile riceverà in automatico il bonifico. Chi invece ha cessato la propria attività tra aprile e maggio potrà chiedere l’accesso al “reddito di ultima istanza” nei ... Leggi su termometropolitico

