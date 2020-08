Bologna, Zauri sarà il nuovo allenatore della Primavera (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Bologna ha scelto Luciano Zauri, ex tecnico del Pescara, come nuovo allenatore della Primavera rossoblù Il Bologna ha deciso di affidare la panchina della Primavera rossoblù a Luciano Zauri. L’ex vice di Massimo Oddo all’Udinese ed ex tecnico del Pescara guiderà quindi la formazione dei giovani felsinei. Come riporta Gianluca Di Marzio, Zauri ha firmato un contratto di due anni con il club rossoblù con l’obiettivo di ridare nuovo slancio alla Primavera. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

