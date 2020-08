Bologna, si avvicina De Silvestri. L’esterno riabbraccerà Mihajlovic per la quarta volta (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Bologna muove il mercato ed è pronto ad accontentare quella che è stata la prima richiesta di Mihajlovic, ovvero Lorenzo De Silvestri. Il terzino ritroverebbe nuovamente Mihajlovic dopo la tripla esperienza precedente di Firenze, Genova e Torino.DE Silvestri SI avvicina AL Bolognacaption id="attachment 1008319" align="alignnone" width="1024" De Silvestri, Getty Images/captionSecondo quanto riportato da Sky Sport, il Bologna è ormai ad un passo dall'acquisto di Lorenzo De Silvestri, il terzino arriverà dalla lista degli svincolati dopo la fine del contratto con il Torino. Il giocatore si trasferirà alla corte di Mihajlovic a parametro zero, i due club contano di ... Leggi su itasportpress

