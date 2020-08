Bollettino Covid: 320 casi e 4 morti. Aumentano ricoverati e terapie intensive, tamponi in calo (Di lunedì 17 agosto 2020) Coronavirus, il Bollettino di oggi lunedì 17 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 320, in calo rispetto ai giorni precedenti. Le... Leggi su ilmessaggero

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 17 agosto 2020. I nuovi contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore sono 320, in calo rispetto ai giorni precedenti. Le vittime registrate oggi sono 4. In calo, d ...Dopo diversi giorni a zero decessi, la Toscana torna a registrare un morto per Covid-19. Si tratta di un uomo di 77 anni della provincia di Pisa. Mentre il numero dei contagi è in leggero calo: 21 que ...