Bollettino Covid 17 agosto: 320 contagiati e 4 morti (Di lunedì 17 agosto 2020) Diramato il Bollettino Covid del 17 agosto. A livello nazionale 320 casi in più e 3 pazienti si aggiungono in terapia intensiva. In Lombardia meno casi rispetto ai giorni scorsi con numero di tamponi stabile. Come di consueto diramato prima il bilancio relativo alla Regione Lombardia. Qui si registrano meno casi rispetto a ieri (43 contro 61) nonostante il numero di tamponi stabile. Nessun decesso in tutta la regione mentre ieri se ne erano segnalati tre. In terapia intensiva un paziente contro gli zero di ieri. A livello nazionale risultato 320 contagiati in più rispetto a ieri e 3 decessi. I pazienti ricoverati con sintomi sono 810 di cui 58 in terapia intensiva: +3 rispetto al 16 agosto. 182 invece i guariti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiusura ... Leggi su bloglive

