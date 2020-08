Bollettino Coronavirus, oggi 320 casi e 4 morti. Ricoveri in aumento (Di lunedì 17 agosto 2020) I casi accertati di Covid-19 nel mondo sono 21.715.048, mentre i decessi sono saliti a quota 775.989 stando ai dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Bollettino Protezione Civile — Sono 320 i ... Leggi su gazzetta

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 agosto: 479 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - Corriere : In Italia, 479 nuovi casi e 4 morti Per numero di positivi è la peggior settimana dal 17-24 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 320 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - quotidianopiem : Coronavirus Piemonte, il bollettino del 17 agosto 2020: +18 guariti, +1 decesso, +16 nuovi positivi - matteocannito : RT @Open_gol: ?? Coronavirus, in calo i nuovi contagi: +320 (ieri +479). Ancora 4 morti. Preoccupa il Lazio al primo posto per nuovi casi I… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus, bollettino covid di oggi 17 agosto. Emilia Romagna, altri 41 contagi il Resto del Carlino Coronavirus, nessun morto in Lombardia e 43 nuovi positivi ma con tamponi al minimo

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 99.214 persone (+43, di cui 6 «debolmente positivi» e 1 a seguito di test sierologici; i casi positivi se ...

Bollettino della Regione Lazio: 51 casi di coronavirus nel Lazio, la metà di importazione

Oggi registriamo 51 casi e zero decessi. La metà di questi casi è di importazione. Sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cl ...

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 99.214 persone (+43, di cui 6 «debolmente positivi» e 1 a seguito di test sierologici; i casi positivi se ...Oggi registriamo 51 casi e zero decessi. La metà di questi casi è di importazione. Sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cl ...