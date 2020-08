Bollettino Coronavirus del 17 Agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Oggi, 17 Agosto, secondo giorno con numeri falsati dai pochi tamponi a causa delle festività. L’incremento nazionale dei casi è +0,12% (ieri +0,18%) con 254.235 contagiati totali, 203.968 guarigioni e 35.400 deceduti (+4); 14.867 infezioni in corso (+134, ieri 14.733); soli 30.666 tamponi (ieri 36.807) con 320 positivi: rapporto positivi/tamponi 1,04% (ieri 1,30%). I ricoverati con sintomi sono 810 (+23), le terapie intensive 58 (+2). Nuovi casi soprattutto in: Lazio 51, Veneto 46, Lombardia 43, Emilia Romagna 41, Campania 34. In Lombardia curva + 0,04% (ieri +0,06%) con 4.174 tamponi (ieri 4.882) e 43 positivi (3 a Milano città); rapporto positivi /tamponi 1,03% (ieri 1,24%); 97.423 i contagiati totali: stabili i ricoverati (147); +1 (14) le terapie intensive; 0 decessi. Leggi su sbircialanotizia

