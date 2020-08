Black Widow: Kevin Feige aveva anticipato il film 10 anni fa (Di lunedì 17 agosto 2020) Kevin Feige e Scarlett Johansson avevano discusso della possibilità di un film stand alone dedicato a Black Widow già all’epoca di The Avengers, nel 2012 Scarlett Johansson tornerà a vestire i panni di Black Widow/Vedova Nera dieci anni dopo la primissima apparizione della super spia Natasha Romanoff nel Marvel Cinematic Universe in Iron Man 2, nel lontano 2010. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, aveva parlato di un film stand alone per il personaggio della Johansson già prima di The Avengers. All’epoca dell’ensemble di supereroi del 2012 – che riuniva Robert Downey Jr., Chris Evans, ... Leggi su tuttotek

