Bimbo morto a Modica: fermato il convivente della madre (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta Un uomo è stato fermato dalla polizia per la morte del Bimbo di un anno deceduto all'ospedale di Modica, Ragusa, dove era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo. Si ... Leggi su tgcom24.mediaset

Corriere : Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre - MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - robruvolo : RT @TgrSicilia: Bimbo morto a #Modica, fermato il convivente della madre. Indagini della #polizia, coordinate dalla Procura di #Siracusa.… - TgrSicilia : Bimbo morto a #Modica, fermato il convivente della madre. Indagini della #polizia, coordinate dalla Procura di… - messorina52 : RT @Corriere: Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre -

Un bimbo di 1 anno è morto nell'ospedale di Modica, nel Ragusano. Il piccolo era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo. Dopo la morte del bimbo, la polizia ha deciso di fermare ...