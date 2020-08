Bimbo di un anno morto a Modica: “Lividi sul corpo”. Fermato il convivente della madre (Di lunedì 17 agosto 2020) Un bambino di un anno è morto nell’ospedale di Modica (Ragusa), dove era arrivato in condizioni disperate. La polizia ha Fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del piccolo. Secondo le prime notizie, il bambino presentava dei lividi sul corpo. Non si conoscono ancora le cause del decesso, in attesa dell’autopsia. Il Bimbo, che ha 21 mesi, è arrivato in ospedale a Modica con l’ambulanza del 118, chiamata dalla madre che vive a Rosolini, in provincia di Siracusa, in una casa popolare assieme al convivente di 30 anni, l’uomo che è stato Fermato dalla polizia. La donna è stata interrogata dagli agenti del commissariato di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convive... - ltl_thepres : RT @Corriere: Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre - LucianaCiolfi : RT @Corriere: Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convive... - Corriere : Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convivente della madre - domenicosabell1 : RT @Corriere: Modica, morto in ospedale bimbo di un anno: aveva lividi sul corpo. Fermato il convive... -