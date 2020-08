Bimbo di 1 anno morto a Modica: fermato il convivente della madre (Di lunedì 17 agosto 2020) Per la morte del Bimbo di un anno, deceduto all’ospedale di Modica (Rg) dove era giunto in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo, la polizia ha fermato un uomo: si tratta del convivente della madre del piccolo. Seguiranno aggiornamenti live. L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

