Bielorussia: Tikhanovskaya, pronta a guidare il Paese (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA-AFP, - MINSK, 17 AGO - Svetlana Tikhanovskaya si è detta pronta a guidare la Bielorussia. "Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad agire da leader nazionale ", ha dichiarato in un ... Leggi su corrieredellosport

giusmo1 : Bielorussia, torture sui detenuti: 'Sentivamo le donne urlare'. Tikhanovskaya: 'Cortei siano pacifici”… - Adnkronos : #Bielorussia, #Tikhanovskaya: 'Pronta a fare da leader' - Piu_Europa : #METTETEVISCOMODE Oggi si vota in #Bielorussia. Queste tre donne, Svetlana Tikhanovskaya, Veronika Tsepkaloe Maria… - ultimenotizie : Svetlana #Tikhanovskaya si è detta pronta a guidare la #Bielorussia. 'Sono pronta ad assumermi le mie responsabilit… - agenzia_nova : 'Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad agire durante questo periodo come una leader nazionale', ha de… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Tikhanovskaya

Roma, 17 ago. (askanews) - La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, si è detta pronta ad agire come leader nazionale allo scopo di preparare un quadro giuridico per nuove elezion ...Minsk, 17 ago 08:35 - (Agenzia Nova) - Svetlana Tikhanovskaya, l’esponente dell’opposizione bielorussa, si è detta pronta a diventare una “leader nazionale” per favorire il ritorno alla serenità nel p ...