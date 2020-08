Bielorussia, Lukashenko apre a nuove elezioni, ma “prima una nuova Costituzione” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko sta iniziando lentamente a cedere alle richieste dei manifestanti, che dal 9 agosto, data delle contestate elezioni presidenziali, protestano contro l’ultima dittatura europea. Leggi anche: Bielorussia, la Grande marcia per la libertà di Minsk Solo ieri in decine di migliaia sono scesi in piazza a Minsk, marciando pacificamente fino alle sedi del Governo e della Commissione elettorale. Dopo aver usato il pugno di ferro e invocato l’aiuto della Russia, Lukashenko, citato nel pomeriggio da una televisione locale, ha aperto per la prima volta alla possibilità di nuove elezioni. Ma solo dopo l’adozione di una nuova Costituzione. Il cambio di rotta “Abbiamo bisogno di ... Leggi su italiasera

robertosaviano : #Lukashenko è un dittatore al potere dal '94. Ha arrestato dissidenti, boicottato ogni opposizione, truccato i risu… - martaottaviani : I giovani di #Minsk e quelli in #Italia a cui hanno chiuso le #discoteche. Nonostante tutto, i veri fortunati sono… - petergomezblog : Bielorussia, Putin: “Pronti ad assistere Lukashenko con l’esercito se necessario”. Papa Francesco: “Dialogo, stop a… - Piero42395724 : RT @MarcoSanavia1: I comunisti italiani si scandalizzano della dittatura di Lukashenko in Bielorussia ed in Italia si comportano allo stess… - Andrea00224796 : RT @MarcoSanavia1: I comunisti italiani si scandalizzano della dittatura di Lukashenko in Bielorussia ed in Italia si comportano allo stess… -