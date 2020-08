Bielorussia, liberati quasi tutti i manifestanti fermati a Minsk (Di lunedì 17 agosto 2020) quasi tutte le persone detenute durante le proteste bielorusse sono state rilasciate. 'L'Ufficio del Procuratore generale, in collaborazione con il ministero dell'Interno, ha lavorato per il rilascio ... Leggi su tgcom24.mediaset

Quasi tutte le persone detenute durante le proteste bielorusse sono state rilasciate. "L'Ufficio del Procuratore generale, in collaborazione con il ministero dell'Interno, ha lavorato per il rilascio ...Fiori tra le mani, palloncini colorati liberati in aria, musiche e canti tra gli slogan "Dimettiti!", "Giustizia!", mentre gli automobilisti rispondevano suonando i clacson. È stata una festa la Marci ...