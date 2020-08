Bielorussia, lavoratori in sciopero e tv di stato sospesa (Di lunedì 17 agosto 2020) In Bielorussia i lavoratori hanno deciso di scioperare contro il premier Lukashenko chiedendo nuove elezioni e la fine della violenza contro i manifestanti. In Bielorussia, molti lavoratori hanno deciso di entrare in sciopero per protestare contro il premier Lukashenko. Il portale internet Tut.by riferisce che dopo la decisione di non presentarsi al lavoro, i cittadini … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteop91 : RT @MarianoGiustino: L'autocrate della #Bielorussia, #Lukashenka, costretto ad abbandonare bruscamente una cerimonia in una fabbrica perché… - Inviaggiatore : RT @MarianoGiustino: L'autocrate della #Bielorussia, #Lukashenka, costretto ad abbandonare bruscamente una cerimonia in una fabbrica perché… - _Facezia_ : RT @MilaSpicola: Lavoratori in una fabbrica a Grodno, Bielorussia. Quando il loro capo afferma che Lukashenko ha vinto le elezioni, qualcun… - uandarin : RT @MarianoGiustino: L'autocrate della #Bielorussia, #Lukashenka, costretto ad abbandonare bruscamente una cerimonia in una fabbrica perché… - Gio38888 : RT @MilaSpicola: Lavoratori in una fabbrica a Grodno, Bielorussia. Quando il loro capo afferma che Lukashenko ha vinto le elezioni, qualcun… -