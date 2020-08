Bielorussia, la Grande marcia per la libertà di Minsk (Di lunedì 17 agosto 2020) Ieri, domenica 16 agosto, in decine di migliaia sono scesi in piazza a Minsk, in Bielorussia, per protestare contro il presidente Alexander Lukashenko, al potere da 26 anni, accusato di brogli elettorali alle ultime elezioni. Le proteste proseguono nel Paese dal 9 agosto, giorno delle contestate elezioni, in cui Lukashenko ha ottenuto una maggioranza bulgara, circa l’80% dei consensi. L’immensa folla bianco e rossa non si è lasciata intimorire dagli arresti di massa e dalle violenze della polizia e ha marciato pacificamente fino alle sedi del Governo e della Commissione elettorale, in piazza dell’Indipendenza. L’ultimo dittatore d’Europa però non molla e annuncia che non ci saranno nuove elezioni. Ma in Bielorussia ormai qualcosa si è spezzato, il potere non fa ... Leggi su italiasera

davidealgebris : Guarda a caso tutti i dittatori / assassini che uccidono persone innocenti come in Bielorussia e Siria sono protet… - AndreaRomano9 : Straordinarie manifestazioni in tutta #Bielorussia contro la truffa elettorale del despota #Lukashenko. L’UE dia sp… - ivanscalfarotto : Grande preoccupazione per la situazione in #Bielorussia. La repressione deve essere fermata e deve partire un dial… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Bielorussia, grande marcia contro #Lukashenko che avverte: 'Il voto non sarà ripetuto'. In piazza anche i sostenitori del pres… - IlMagoAlbert : RT @davidealgebris: Guarda a caso tutti i dittatori / assassini che uccidono persone innocenti come in Bielorussia e Siria sono protetti e… -