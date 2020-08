Bielorussia in sciopero contro Lukashenko: anche i dipendenti della tv pubblica. Media: “Mezzi militari russi in viaggio verso il Paese” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il giorno dopo la grande Marcia per la libertà di Minsk che ha inondato le strade della capitale con decine di migliaia di persone per manifestare contro la contestata rielezione del presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, nel Paese sono scattati gli scioperi di massa, con i lavoratori che si stanno riunendo in comitati, scrive il portale internet Tut.by. I dirigenti delle imprese hanno avuto un altro incontro con i lavoratori oggi e hanno esortato tutti a mettere per iscritto le loro richieste senza interrompere il processo di produzione, ma “il voto per lo sciopero è stato praticamente unanime, stanno formando comitati di sciopero e si preparano a notificare formalmente all’amministrazione, tramite il sindacato, che la produzione sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano

TgLa7 : Ondata di scioperi in #Bielorussia. Anche alcuni dipendenti della Belteleradiocompany, che riunisce le televisioni… - AndreaRomano9 : Nel frattempo la televisione di stato in #Bielorussia ha di fatto interrotto le trasmissioni: sciopero di giornalis… - clikservernet : Bielorussia in sciopero contro Lukashenko: anche i dipendenti della tv pubblica. Media: “Mezzi militari russi in vi… - Noovyis : (Bielorussia in sciopero contro Lukashenko: anche i dipendenti della tv pubblica. Media: “Mezzi militari russi in v… - castellettir : Gli operai in sciopero della storica fabbrica di trattori di Minsk sono confluiti verso l’azienda di veicoli milita… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia sciopero Ondata di scioperi in Bielorussia, anche la tv di Stato - Ultima Ora Agenzia ANSA Ondata di scioperi, ma nuove elezioni sono «fuori questione»

MINSK - I lavoratori bielorussi sono in sciopero e si stanno riunendo in comitati. Lo ha detto il portale internet Tut.by. Secondo il portale, i dirigenti delle imprese hanno avuto un altro incontro c ...

Bielorussia. Da Lecco, l’appello di Yuliya: “Esistiamo e chiediamo la vostra solidarietà”

LECCO – E’ un momento difficile, cruciale, per la Bielorussia: dopo le ultime elezioni, che hanno confermato ancora una volta il presidente Lukashenko, e i gravi sospetti di brogli sono scoppiate le p ...

MINSK - I lavoratori bielorussi sono in sciopero e si stanno riunendo in comitati. Lo ha detto il portale internet Tut.by. Secondo il portale, i dirigenti delle imprese hanno avuto un altro incontro c ...LECCO – E’ un momento difficile, cruciale, per la Bielorussia: dopo le ultime elezioni, che hanno confermato ancora una volta il presidente Lukashenko, e i gravi sospetti di brogli sono scoppiate le p ...