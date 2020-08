Bielorussia, il nuovo videomessaggio di Svetlana Tikhanovskaya: “Pronta ad agire da leader nazionale e guidare il Paese” (Di lunedì 17 agosto 2020) Svetlana Tikhanovskaya, oppositrice del leader bielorusso Lukashenko, si è detta pronta a guidare la Bielorussia. “Sono pronta ad assumermi le mie responsabilità e ad agire da leader nazionale “, ha dichiarato in un video la candidata rifugiatasi in Lituania dopo la sconfitta alle urne. L'articolo Bielorussia, il nuovo videomessaggio di Svetlana Tikhanovskaya: “Pronta ad agire da leader nazionale e guidare il Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato che non ci saranno nuove elezioni presidenziali nonostante gli appelli dell'opposizione e le proteste antigovernative a carattere nazionale, sec ...Un immenso fiume bianco rosso ha colorato la più grande ondata di proteste in Bielorussia. In decine di migliaia si sono riversati ieri nelle strade di Minsk contro il colpo di mano dell’ultimo dittat ...