Bielorussia, i giornalisti della tv di stato in sciopero contro Lukashenko (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – Redazione vuota e musica pop, come in attesa: si e’ presentato cosi’ oggi il desk del telegiornale dell’emittente statale Belorus 1, all’indomani delle manifestazioni innescate dalla contestata rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko. Leggi su dire

Un immenso fiume bianco rosso ha colorato la più grande ondata di proteste in Bielorussia. In decine di migliaia si sono riversati ieri nelle strade di Minsk contro il colpo di mano dell’ultimo dittat ...

La marcia non si ferma in Bielorussia. Tikhanovskaya: "Pronta a guidare il Paese". Lukashenko: "Non si rivota"

