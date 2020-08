Biden-Harris: una coppia senza fronzoli (Di lunedì 17 agosto 2020) Il panorama politico americano sembra, a una prima occhiata superficiale, avviato a replicare le elezioni 2016. Perlomeno in campo democratico. Un candidato che più “establishment” non si potrebbe (come lo era Hillary Clinton) che si sceglie un vice-fotocopia, ma di sesso opposto: Tim Kaine nel caso della Clinton e Kamala Harris in quello di Biden. Nel 2016 la scelta fu contestata dalla sinistra che aveva appoggiato Bernie Sanders alle primarie e dagli ecologisti duri e puri del Green (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

francescocosta : La ricostruzione più completa che possiate leggere in italiano su come e perché Joe Biden ha scelto Kamala Harris,… - ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - you_trend : ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden - agoravoxitalia : Biden-Harris: una coppia senza fronzoli - AgoraVox Italia - max_pell : RT @ilriformista: Biden sarebbe in vantaggio di 9 punti su Trump -