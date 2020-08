Berlino riapre i bordelli, senza sesso,. "Solo massaggi, vietati anche i baci" (Di lunedì 17 agosto 2020) In Germania riparte l'attività delle case chiuse. Rapporti sessuali proibiti almeno fino a fine agosto. anche in Austria e Grecia regole ferree per le lavoratrici a luci rosse: rispettare sempre il ... Leggi su quotidiano

Riaprono i bordelli in Germania, ma senza sesso (almeno fino a fine agosto). Il cliente per il momento si accontenti di un massaggio, tenga le distanze prima e dopo, e non si tolga la mascherina. E pa ...