Bergomi: «Lo Shakhtar ha qualità e palleggio, ma Inter favorita» (Di lunedì 17 agosto 2020) Beppe Bergomi ha analizzato la semifinale di Europa League Inter-Shakhtar Donetsk È il giorno di Inter-Shakhtar Donetsk e ad analizzare la semifinale di Europa League, sulla pagine del Corriere dello Sport, è stato l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi. «Conte ha trovato la squadra “giusta”, quella che aveva in mente. Aveva provato dopo il lockdown a rimettere tra i titolari Eriksen, ma è tornato al 3-5-2 che è il suo marchio di fabbrica. Ha risistemato la difesa che ora subisce poco e secondo me contro lo Shakhtar è favorito perché gli ucraini hanno qualità e palleggio, ma concedono molto. E siccome Lukaku sta bene…». Leggi su ... Leggi su calcionews24

Gioca l'inter nel lunedì sera televisivo: i nerazzurri scendono in campo a Dusseldorf per la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. La partita viene trasmessa alle 21 su Sky Sport Uno ...Su Sky Sport è tempo della seconda semifinale per l’UEFA Europa League, con ancora una squadra italiana in campo, l’Inter di Antonio Conte. In attesa della finale in programma il prossimo 21 agosto do ...