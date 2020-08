Bergamo, Pitbull azzanna un cagnolino e la padrona: ucciso a coltellate (Di lunedì 17 agosto 2020) commenta Una zuffa tra cani finita in maniera fatale per uno dei due animali. È successo a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, dove una donna di 38 anni era a passeggio con il suo Jack ... Leggi su tgcom24.mediaset

Una zuffa tra cani finita in maniera fatale per uno dei due animali. È successo a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, dove una donna di 38 anni era a passeggio con il suo Jack Russell quand ...

L’episodio è successo nel tardo pomeriggio di martedì scorso, in via Galizzi a San Pellegrino. Protagonisti due donne con i loro cani e il marito di una. A quanto pare la zuffa tra i due cani non si r ...

