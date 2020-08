Benfica, vicino Cavani: «Al Psg sette anni meravigliosi» (Di lunedì 17 agosto 2020) Edinson Cavani è pronto a firmare con il Benfica, dopo essersi svincolato dal Psg Edinson Cavani sta per cominciare la sua nuova avventura al Benfica. L’uruguaiano, in partenza verso il Portogallo, è stato intercettato dai microfoni di TeleVivo dove ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti del suo ex Psg. «Sono stati sette anni fantastici col Psg, è normale essere amareggiati ma fa parte della vita, queste cose accadono». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

100x100Napoli : L'agente di #Vertonghen conferma: 'E' stato vicino al #Napoli'. - SpazioInter : Dal Belgio - Vertonghen vicino all'Inter ma ha scelto il Benfica - - MondoNapoli : Cavani sempre più vicino al Benfica: offerti tre anni di contratto - - zazoomblog : Benfica Cavani sempre più vicino: offerti tre anni di contratto - #Benfica #Cavani #sempre #vicino: - Vatenerazzurro1 : ??Vertonghen, che sembrava essere un espresso desiderio di Conte, sembrerebbe molto vicino a firmare per il Benfica.… -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica vicino Benfica, Cavani sempre più vicino: offerti tre anni di contratto all'ex PSG TUTTO mercato WEB Benfica, vicino Cavani: «Al Psg sette anni meravigliosi»

Edinson Cavani sta per cominciare la sua nuova avventura al Benfica. L’uruguaiano, in partenza verso il Portogallo, è stato intercettato dai microfoni di TeleVivo dove ha rilasciato alcune dichiarazio ...

Lazio, ore d'attesa per la firma di David Silva. Sondati anche Thiago Silva e Cavani

Fantasia nei piedi e un carattere d’acciaio. Una squadra che, davanti a qualche difficoltà, può piegarsi, ma che non si spezzi mai. E’ questa la Lazio che hanno in mente Inzaghi e Tare. La stagione ap ...

Edinson Cavani sta per cominciare la sua nuova avventura al Benfica. L’uruguaiano, in partenza verso il Portogallo, è stato intercettato dai microfoni di TeleVivo dove ha rilasciato alcune dichiarazio ...Fantasia nei piedi e un carattere d’acciaio. Una squadra che, davanti a qualche difficoltà, può piegarsi, ma che non si spezzi mai. E’ questa la Lazio che hanno in mente Inzaghi e Tare. La stagione ap ...