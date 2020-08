Benfica-Cavani verso la fumata bianca: contratto triennale e ingaggio da 7 milioni annui (Di lunedì 17 agosto 2020) Edinson Cavani ad un passo dal diventare nuovo giocatore del Benfica. È attesa la fumata bianca per l’operazione che porterebbe l’attaccante uruguaiano del PSG in Portogallo. Per Cavani è pronto un contratto triennale con uno stipendio da 7 milioni annui. Il Matador, secondo quanto appreso dalla redazione di Sportface, era stato proposto anche alla Juventus che invece sul mercato cerca una punta più giovane da acquistare attraverso l’inserimento di contropartite. Edinson #Cavani 🇺🇾 ad un passo dal #Benfica. contratto triennale e stipendio da 7 mln annui. In questi mesi il ... Leggi su sportface

tancredipalmeri : BOMBA! Cavani al Benfica per 9 milioni di € all’anno! - pisto_gol : Il Benfica, dopo Cavani,prende anche Everton Soares (Gremio per 22mln€ + 15% sulla futura rivendita: colpo straordinario - sportface2016 : #Benfica-#Cavani verso la fumata bianca | Contratto triennale e ingaggio da 7 milioni annui @LucaFiorino24 - oscarvalle1984 : RT @LucaFiorino24: Edinson #Cavani ???? ad un passo dal #Benfica. Contratto triennale e stipendio da 7 mln annui. In questi mesi il “Matado… - Fprime86 : RT @LucaFiorino24: Edinson #Cavani ???? ad un passo dal #Benfica. Contratto triennale e stipendio da 7 mln annui. In questi mesi il “Matado… -