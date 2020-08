Benevento, è iniziata la nuova stagione: la Strega in volo per l’Austria (FOTO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ ufficialmente iniziata l’avventura in serie A del Benevento. Dopo la splendida cavalcata dell’ultimo anno, la compagine giallorossa è partita questo pomeriggio per il ritiro estivo. Pippo Inzaghi e il riconfermato staff tecnico hanno deciso di preparare la seconda volta della Strega nel massimo campionato a Seefeld in Tirol, nel distretto di Innsbruck-Land. Il Benevento soggiornerà presso l’Hotel Hocheder fino a domenica 30 agosto. Diciotto giorni per mettere benzina nelle gambe, disputando qualche amichevole che verrà resa nota prossimamente dal club di via Santa Colomba. Per l’Austria è partito anche Kamil Glik, al momento l’unico volto nuovo arrivato dal mercato che, ufficialmente, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Benevento iniziata Gervinho resta in Serie A: gli aggiornamenti di mercato Virgilio Sport Durazzano, tamponi negativi per i cittadini che avevano visitato La Sonrisa

“I tamponi eseguiti in via precauzionale dall’ASL di Benevento, su alcuni cittadini del Comune di Durazzano, sono risultati negativi. Si precisa, comunque, che le persone coinvolte hanno osservato la ...

Benevento, Rugani il sogno di Inzaghi per la difesa

Il problema è l'ingaggio del giocatore, visto che Rugani è legato alla Juventus fino al 2023 con uno stipendio da 3 milioni a stagione. Pippo Inzaghi, tecnico dei sanniti, vorrebbe rilanciare il centr ...

“I tamponi eseguiti in via precauzionale dall’ASL di Benevento, su alcuni cittadini del Comune di Durazzano, sono risultati negativi. Si precisa, comunque, che le persone coinvolte hanno osservato la ...Il problema è l'ingaggio del giocatore, visto che Rugani è legato alla Juventus fino al 2023 con uno stipendio da 3 milioni a stagione. Pippo Inzaghi, tecnico dei sanniti, vorrebbe rilanciare il centr ...