Benevento, anche Glik tra i convocati per il ritiro precampionato (Di lunedì 17 agosto 2020) Benevento - Il Benevento ha comunicato questo pomeriggio l'elenco dei giocatori convocati da Filippo Inzaghi per il ritiro precampionato in programma a Seefeld in Tirol dal 17 al 30 agosto 2020. La ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Benevento, anche Glik tra i convocati per il ritiro precampionato: Pippo Inzaghi domani ritroverà i suoi giocatori… - KSport24 : @Squalo4773 @romeoagresti De Sciglio e Rugani in ottica Valencia. Rugani piace tantissimo anche al Benevento (molto… - IAMCALCIOBENEVE : Molinara. Stop alle voci: confermato anche un 'Top' Bomber - infoitsport : Benevento grandi firme, spunta la pista Khedira: l'acquisto viene quotato anche dalle agenzie di scommesse - SergioFiscion : @LucaFiorino24 Matuidi dei tre è l'unico che aveva un po di mercato, Khedira anche guadagnando un quarto di quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento anche Benevento, anche Glik tra i convocati per il ritiro precampionato Corriere dello Sport Il futuro di Gervinho è tutto da scrivere

Gervinho è in vacanza all’estero ma la testa è in Italia dove si gioca il suo futuro. L’attaccante sembra ad un passo dall’addio dalla maglia crociata, dopo due stagioni importanti dove ha lasciato un ...

FANTARACCONTI - Abbiamo vinto il fantacalcio grazie al gol di Meccariello

Con gli amici di infanzia, tutti ormai oltre il traguardo dei trenta, si riprende la vecchia passione per il Fantacalcio. Siamo in 11, quasi tutti un po’ arrugginiti sulle conoscenze delle nuove leve ...

Gervinho è in vacanza all’estero ma la testa è in Italia dove si gioca il suo futuro. L’attaccante sembra ad un passo dall’addio dalla maglia crociata, dopo due stagioni importanti dove ha lasciato un ...Con gli amici di infanzia, tutti ormai oltre il traguardo dei trenta, si riprende la vecchia passione per il Fantacalcio. Siamo in 11, quasi tutti un po’ arrugginiti sulle conoscenze delle nuove leve ...