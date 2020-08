Belen Rodriguez ha trovato l’amore ad Ibiza? Tutti gli indizi di una nuova passione (Di lunedì 17 agosto 2020) Belen Rodriguez ha un nuovo flirt? La showgirl argentina, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino è stata beccata con Gianmaria Antinolfi. Il loro flirt, però, è durato come un gatto in tangenziale. In queste ore Very Inutil People, ha lanciato una nuova indiscrezione sulla vita amorosa dell’argentina. Belen Rodriguez ha trovato l’amore... L'articolo Belen Rodriguez ha trovato l’amore ad Ibiza? Tutti gli indizi di una nuova passione proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

