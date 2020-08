Beirut, dalle case ottomane a Bourj Hammoud: la città vuole proteggere quel che resta del suo patrimonio. E dalle macerie salva cani e gatti (Di lunedì 17 agosto 2020) Centocinquanta metri di larghezza, circa cinquanta di altezza, in grado di contenere fino a 120mila tonnellate di grano, orzo e mais. Sono i silos del porto di Beirut e girargli attorno alimenta il senso profondo della tragedia del 4 agosto. Gli esperti militari che hanno esaminato il sito dell’esplosione che ha inghiottito una striscia di terra lunga 150 metri, dove si trovava il capannone che conteneva il nitrato d’ammonio, sono infatti concordi: i silos hanno evitato una ulteriore ecatombe nella zona occidentale di Beirut, fungendo a tutti gli effetti da barriera tra l’esplosione (avvenuta a pochi metri) e questa parte della città. Se un lato dei silos è completamente sventrato, l’altro è intonso, privo di graffi, come se sorridesse rassicurante alla Corniche di Beirut. I silos del ... Leggi su ilfattoquotidiano

