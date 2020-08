Batman Gotham Knights ed il nuovo teaser che indicherebbe la presenza della Corte dei Gufi (Di lunedì 17 agosto 2020) Warner Bros. Montreal ha dato il via alla sua campagna per l'imminente Batman: Gotham Knights tramite un nuovo teaser e, sebbene non riveli molto, è comunque un passo avanti rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi.Nel tweet pubblicato ci sono un paio di cose che vale la pena notare. Il primo è che il post è alquanto criptico, con un video che mostra alcuni simboli per una frazione di secondo. Il secondo è un nuovo sito teaser. Una volta caricato, un messaggio recita "Ti stavamo aspettando", seguito da quella che sembra essere una data: 8/18, cioè domani in poche parole: dovremmo aspettarci una sorta di aggiornamento entro le prossime 24 ore?In ogni caso, dovremmo sapere molto di più su questo nuovo ... Leggi su eurogamer

