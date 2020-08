Bassetti: "Ogni sera 500-600 contagiati. Vi svelo la politica del terrore" (Di lunedì 17 agosto 2020) Francesca Galici Matteo Bassetti è intervenuto in modo critico per commentare la nuove mosse del governo: per chi rientra dall'estero serve la quarantena perché il solo tampone può non essere sufficiente Dopo un incontro d'urgenza tra i ministri e i presidenti delle regioni, il governo ieri ha emanato un nuovo decreto valido da oggi che chiude le discoteche e impone nuovamente l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto. Una stretta che arriva dopo il (previdibile) aumento dei contagi dei giorni scorsi ma che non trova tutti d'accordo. Tra chi non condivide a pieno queste nuove cautele c'è il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. L'infettivologo, che da marzo è stato uno degli esperti maggiormente presenti sui media per dare risposte alle ... Leggi su ilgiornale

doomboy : RT @fatuciuccio: @ale_883 @azangrillo @Cartabellotta Zangrillo Bassetti e altri con un atteggiamento irresponsabile stanno alimentando ques… - fatuciuccio : @ale_883 @azangrillo @Cartabellotta Zangrillo Bassetti e altri con un atteggiamento irresponsabile stanno alimentan… - friend73m : Leggete i titoli che il #corriere fa ogni giorno: terrorismo puro! Poi prestate molta attenzione a questa intervist… -