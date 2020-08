Bassetti contro il governo: “Basta strategia del terrore. Bollettino contagi fuorviante” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – “Non è con la politica del terrore come quella che stiamo facendo in queste ultime due settimane che faremo cambiare la percezione che i giovani hanno del virus”. Così l’infettivologo Matteo Bassetti va all’attacco del governo giallofucsia, condannando l’allarmismo sul coronavirus. Intervenuto ad Agorà Estate su Rai3, il medico è duramente critico nei confronti dell’esecutivo per il terrorismo psicologico sulla (inesistente) seconda ondata dell’epidemia: “Dire ogni sera ‘abbiamo 500-600 contagiati’ – fa presente Bassetti – senza dire quanti sono asintomatici, quanti hanno veri problemi, quanti finiscono in terapia intensiva, è un errore che crea inevitabilmente ... Leggi su ilprimatonazionale

