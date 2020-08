Barcellona, Ter Stegen si opera al ginocchio destro (Di lunedì 17 agosto 2020) Il portiere del Barcellona, Marc Andrè Ter Stegen, si sottoporrà domani ad un intervento chirurgico al tendine rotuleo del ginocchio destro. A darne notizia il club blaugrana in una nota ufficiale, che però non fornisce notizie sulla durata dell’assenza dell’estremo difensore dal campo di gioco. L’operazione è stata anticipata e programmata in seguito all’eliminazione del Barcellona ai quarti di Champions League per mano del Bayern Monaco. Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona Intervento al ginocchio destro per #TerStegen - ItaSportPress : Barcellona, Ter Stegen si opera al ginocchio: 'Intervento precauzionale' - - AzzoJacopo : RT @AzzoJacopo: E' stata una gara ricca di spunti. Il pressing del Bayern ha triturato la costruzione Barcellona, con tanti palloni persi n… - acdicerbo : RT @luisito_lbdv: Parlate tanto della Juventus, dell’acquisto di Ronaldo per la Champions... Il Barcellona, con Messi, Griezmann, Suarez, d… - Simonemercuri0 : RT @AzzoJacopo: E' stata una gara ricca di spunti. Il pressing del Bayern ha triturato la costruzione Barcellona, con tanti palloni persi n… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Ter Barcellona, Ter Stegen si opera al ginocchio: “Intervento precauzionale” ItaSportPress Barcellona, Ter Stegen si opera al ginocchio: “Intervento precauzionale”

Marc-André Ter Stegen si ferma. Dopo l’orribile serata di Champions League, in cui il “suo” Barcellona stato seppellito di gol dal Bayern Monaco, il portiere tedesco ha deciso di sottoporsi a un ...

Ter Stegen, il portiere si dovrà operare al tendine rotuleo: il comunicato

Il Barcellona ha comunicato attraverso il proprio sito che il portiere Ter Stegen si dovrà operare al tendine rotuleo del ginocchio Il Barcellona ha annunciato sul proprio sito che Ter Stegen si dovrà ...

Marc-André Ter Stegen si ferma. Dopo l’orribile serata di Champions League, in cui il “suo” Barcellona stato seppellito di gol dal Bayern Monaco, il portiere tedesco ha deciso di sottoporsi a un ...Il Barcellona ha comunicato attraverso il proprio sito che il portiere Ter Stegen si dovrà operare al tendine rotuleo del ginocchio Il Barcellona ha annunciato sul proprio sito che Ter Stegen si dovrà ...