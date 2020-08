Barcellona, si avvicina Koeman: Setièn paga a caro prezzo la batosta contro il Bayern (Di lunedì 17 agosto 2020) Ronald Koeman vicino alla panchina del Barcellona.In seguito alla clamorosa sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, la dirigenza del club blaugrana è pronta ad effettuare radicali cambiamenti. Dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna sembrerebbe sempre più probabile l'esonero dell'attuale tecnico Quique Setién, con l'allenatore classe '63 pronto a subentrare sulla panchina dei catalani. Dopo la Giunta direttiva del club, già domani potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, con le quotazioni di Xavi e Pochettino che vanno dunque sempre più al ribasso.Dovesse concretizzarsi l'operazione si tratterebbe di un grande e clamoroso ritorno, vista l'esperienza da calciatore vissuta da Koeman proprio con ... Leggi su mediagol

La squadra del Cavallino a Barcellona ha scoperto qual è il suo valore effettivo, al netto delle magie regalate da Leclerc. La SF1000 è la quinta forza nella griglia, rivelandosi peggiore di quanto av ...

Lewis Hamilton vince anche a Barcellona, sul podio Verstappen e Bottas. Ritirato Leclerc, Vettel 7°

Il Gran Premio di Spagna storicamente è uno di quelli meno divertenti. Perché non ci sono tante possibilità di effettuare dei sorpassi e perché in genere le scuderie più forti qui dominano. Anche oggi ...

