Barcellona, Mundo Deportivo: “Assemblea vota esonero Setien e nuove elezioni” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di grandi cambiamenti in casa Barcellona dopo il clamoroso 8-2 subito dal Bayern Monaco nei quarti di Champions League. Come riportato dal Mundo Deportivo, l’assemblea del club blaugrana tenutasi questa mattina ha deliberato in favore dell’esonero del tecnico Quique Setien e anche per nuove elezioni presidenziali che si dovrebbero tenere a marzo 2021. Nuovo presidente dunque, che succederà a Josep Maria Bartomeu, ma anche nuovo allenatore: il nome caldo per la panchina è quello di Ronald Koeman. Leggi su sportface

