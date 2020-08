Barcellona, Messi vuole andarsene: Guardiola lo chiama al City mentre l’Inter… (Di lunedì 17 agosto 2020) Lionel Messi vuole lasciare subito il Barcellona: Pep Guardiola lo chiama al Manchester City mentre l’Inter continua a sognare In Spagna si rincorrono le voci di un possibile addio di Messi già quest’anno, senza aspettare il 2021 quando si potrebbe liberare a zero. In Inghilterra, invece, uniscono il malumore dell’argentino alla disfatta del Manchester City ipotizzando che i due possano rincontrarsi proprio a Manchester. La Gazzetta dello Sport ricorda che Guardiola ha sempre detto che non toglierà mai Messi al Barcellona, ma se glielo chiedesse Leo le cose cambierebbero. I tabloid sognano, ed effettivamente il City è una delle poche ... Leggi su calcionews24

