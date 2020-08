Barcellona, le elezioni presidenziali si svolgeranno il 15 marzo (Di lunedì 17 agosto 2020) La giunta direttiva del Barcellona ha deciso che le elezioni presidenziali si svolgeranno il 15 marzo e non a novembre La giunta direttiva del Barcellona si è riunita oggi e ha deciso che Ronald Koeman sarà il nuovo allenatore dei blaugrana. Inoltre si è preso una decisione anche per quanto riguarda le prossime elezioni presidenziali. Il nuovo numero uno del club non sarà eletto a novembre, come sembrava all’inizio, ma il 15 marzo. Josep Bartomeu, quindi, si occuperà della costruzione del nuovo Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

