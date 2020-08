Barcellona, la mossa di Bartomeu: ritorno di Neymar e Griezmann nell’affare (Di lunedì 17 agosto 2020) Messi da trattenere, un nuovo allenatore da annunciare. In casa Barcellona sono ore frenetiche dopo le tante delusioni della stagione, ultima la delusione in Champions League con la figuraccia contro il Bayern Monaco. Il patron Bartomeu ha già annunciato un cambio alla guida ma pensa anche ad un'altra soluzione per rialzare il morale dell'ambiente, squadra e tifosi: il ritorno di Neymar.Barcellona: la mossa di Bartomeè è NeymarSecondo quanto si apprende da Sport, il Barcellona ha riattivato i dialoghi per arrivare all'asso brasiliano del Psg Neymar. Sarebbe l'ex attaccante blaugrana la carta che vuole giocarsi Josep Bartomeu, presidente dei catalani, per rilanciare il club e anche la sua posizione ... Leggi su itasportpress

