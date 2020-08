Barcellona, Koeman sarà il nuovo allenatore: i dettagli (Di lunedì 17 agosto 2020) Ronald Koeman sarà il nuovo allenatore del Barcellona: sciolte le riserve del club blaugrana su chi siederà in panchina Ronald Koeman sarà il nuovo allenatore del Barcellona. Salvo colpi di scena clamorosi, l’attuale ct dell’Olanda siederà sulla panchina blaugrana e l’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Koeman ha vinto la concorrenza di Xavi e Pochettino che erano stati indicati come i favoriti per succedere a Quique Setien. L’ex tecnico dell’Everton avrà il duro compito di cancellare una stagione fortemente negativa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

