Barcellona, conferma El Chiringuito: Lionel Messi vicino all’addio (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo l’indiscrezione di ieri lanciata da Esporte Interativo, anche El Chiringuito conferma un possibile addio di Lionel Messi dal Barcellona. L’asso argentino, ricordiamo, ha un contratto in scadenza nel 2021 ma può svincolarsi con un anno d’anticipo. Nella serata di ieri erano emerse anche se non in via ufficiale delle smentite dal club mentre il giocatore non si è ancora esposto. Leggi su sportface

