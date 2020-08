Barbara Gicquel: ciclista americana 80enne squalificata per doping (Di lunedì 17 agosto 2020) Era detentrice di un sorprendente record che l’aveva fatta entrare di diritto nella storia del ciclismo su pista per la fascia d’età 75-79 anni. Adesso però il suo risultato è stato cancellato, poiché è emerso che Barbara Gicquel, pistard statunitense di 80 anni, ha fatto uso di sostanze dopanti. La notizia è stata divulgata dall’Agenzia anti-doping degli Stati Uniti (USADA) che ha comunicato di aver squalificato per dodici mesi l’atleta perché dalle analisi è risultata positiva al metiltestosterone, steroide anabolizzante che fa parte della lista dei farmaci vietati. La rivelazione shock di Armstrong: il doping all’origine del mio cancro Barbara Gicquel nel 2019 aveva corso i 500 metri su pista ... Leggi su sport.periodicodaily

sghi29 : RT @cyclingpro: La ciclista americana Barbara Gicquel squalificata per un anno per positività a un metabolita del testosterone. Ha 80 anni… - cyclingpro : La ciclista americana Barbara Gicquel squalificata per un anno per positività a un metabolita del testosterone. Ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Gicquel Barbara Gicquel: ciclista americana 80enne squalificata per doping Periodico Daily - Notizie Ciclismo e doping, squalificata a 80 anni: un anno alla statunitense Gicquel

Nuovo colpo, tra mille virgolette, per l'agenzia anti-doping statunitense (USADA), che ha squalificato per dodici mesi la ciclista Barbara Gicquel dopo un test positivo per il metiltestosterone, uno s ...

Nuovo colpo, tra mille virgolette, per l'agenzia anti-doping statunitense (USADA), che ha squalificato per dodici mesi la ciclista Barbara Gicquel dopo un test positivo per il metiltestosterone, uno s ...