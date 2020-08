Barbara D’Urso diventa zia, la sorella Eleonora è incinta (Di lunedì 17 agosto 2020) Barbara D’Urso sarà presto zia. La sorella Eleonora è infatti incinta e a novembre darà alla luce la piccola Sofia, prima figlia dal marito Michele Olmo, sposato nel 2016. “Ramm’ nu vasiell’ … Che ce sta na surpresiell’”, ovvero “Dammi un bacino, che c’è una piccola sorpresa” scrive lui su Instagram a corredo di un tenero post nel quale bacia la moglie, con un pancione ormai evidente. View this post on Instagram Ramm’ nu vasiell’ … ⛰⛰⛰ Che ce sta na surpresiell’ . . . #aspettandosofia #alpedipapagiovanni #limonetto #limonepiemonte con amata @dusele #instamood #instagood A post shared by Michele Olmo (@michekike) on Aug 15, 2020 at 5:51am PDT A giugno ... Leggi su tvzap.kataweb

