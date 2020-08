Banda ultralarga per scuole e famiglie, dal Mise 600 mln: firmati i decreti (Di lunedì 17 agosto 2020) Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha firmato i decreti attuativi relativi agli interventi previsti dal “Piano Scuola” e dal “Piano Voucher per famiglie”, nell’ambito della strategia italiana della Banda ultralarga, e per i quali sono disponibili complessivamente 600 milioni di euro. ” Tutti – commenta Patuanelli – devono poter aver accesso alle nuove tecnologie e per raggiungere questo fondamentale obiettivo siamo impegnati a favorire e accelerare gli investimenti in digitalizzazione e diffusione della Banda ultralarga, indicandole tra le priorità dell’Italia nell’ambito del Recovery Plan”. Si tratta di risorse – spiega il Mise – che il Cobul (il coordinamento ... Leggi su ildenaro

